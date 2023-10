Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 92,64 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 92,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 92,98 EUR. Mit einem Wert von 92,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 90.136 Symrise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Gewinne von 21,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,33 EUR.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,82 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

