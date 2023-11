Symrise Aktie News: Symrise fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 96,12 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 96,12 EUR ab. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,32 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.247 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 112,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Gewinne von 17,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 10,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

