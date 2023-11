Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 95,96 EUR ab.

Um 09:04 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 95,96 EUR ab. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,64 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.993 Stück gehandelt.

Bei 112,55 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,29 Prozent. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Mit Abgaben von 8,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 105,27 EUR an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

