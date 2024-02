Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 96,74 EUR.

Mit einem Kurs von 96,74 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 97,02 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 96,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.594 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2023 bei 110,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 12,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 10,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,05 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 106,91 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.090,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.090,60 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,60 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: Hätte sich ein Symrise-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?