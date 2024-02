Kursentwicklung

Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

14.02.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 96,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 96,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 97,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,76 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 54.055 Aktien. Am 06.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 13,79 Prozent Luft nach oben. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 10,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Symrise seine Aktionäre 2022 mit 1,05 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,91 EUR für die Symrise-Aktie. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise. Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,60 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer DAX 40-Wert Symrise-Aktie: Hätte sich ein Symrise-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

