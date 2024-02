Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag kaum bewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Mit einem Kurs von 96,90 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 96,90 EUR. Bei 97,02 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Symrise-Aktie sank bis auf 96,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.375 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2023 markierte das Papier bei 110,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 10,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,05 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

