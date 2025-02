Symrise Aktie News: Symrise verliert am Freitagvormittag

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 100,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 100,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 100,25 EUR. Mit einem Wert von 100,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.799 Stück gehandelt.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 24,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 8,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Symrise von vor einem Jahr eingebracht

Börse Frankfurt in Grün: DAX bewegt sich am Mittag im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen