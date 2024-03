Symrise Aktie News: Symrise zieht am Donnerstagnachmittag an

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 106,85 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 106,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 107,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,40 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.487 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Abschläge von 18,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,05 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,10 EUR.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,22 EUR fest.

