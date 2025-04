Kursverlauf

Symrise Aktie News: Symrise am Mittag höher

14.04.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Symrise zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 96,66 EUR.

Wer­bung

Um 11:49 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 96,66 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,06 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 67.929 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 29,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,56 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,35 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 115,00 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte. Die Symrise-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Symrise die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,92 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Symrise-Aktie DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Givaudan-Aktie höher: Givaudan legt im ersten Quartal weiter zu - Erwartungen übertroffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Symrise