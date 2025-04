Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 95,48 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 95,48 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 97,06 EUR. Mit einem Wert von 96,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 133.926 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 88,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,25 Prozent.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 115,00 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Symrise dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

