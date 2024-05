Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 102,05 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 102,05 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 101,30 EUR. Bei 101,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 43.433 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,90 EUR) erklomm das Papier am 25.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 16,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,45 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

