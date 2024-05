Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag verlustreich

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 101,75 EUR ab.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 101,75 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,75 EUR nach. Mit einem Wert von 101,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.046 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 112,90 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,96 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 14,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 112,45 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Symrise-Aktie.

