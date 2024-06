Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Nachmittag freundlich

Symrise im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 112,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 112,90 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,65 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193.173 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 0,66 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,27 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Symrise-Aktie.

