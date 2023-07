Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Symrise

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 96,58 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 96,58 EUR nach oben. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,04 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 96,64 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.024 Stück gehandelt.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2023 bei 90,08 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 6,73 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 111,09 EUR.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,86 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,09 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

