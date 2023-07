Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 96,66 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,70 EUR zu. Bei 96,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 3.911 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2022 auf bis zu 115,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,09 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Symrise-Aktie tiefer: Symrise wehrt sich vor EU-Gericht gegen Razzien

Symrise-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten