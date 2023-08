Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 91,76 EUR ab.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 91,76 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,68 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.848 Symrise-Aktien.

Bei 115,00 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,33 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 1,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,30 EUR.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite standen 1.090,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,00 EUR umgesetzt.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

