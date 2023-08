Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag verlustreich

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 92,26 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 92,26 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 91,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.890 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 115,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 24,65 Prozent zulegen. Am 13.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,30 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Symrise abgeworfen

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren

Symrise-Aktie verliert: Symrise hat im ersten Halbjahr weniger verdient - Prognose für 2023 bekräftigt