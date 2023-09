Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 90,74 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 90,74 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 90,92 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 132.870 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 112,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 24,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 87,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,06 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 107,91 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.090,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 975,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Symrise-Aktie.

