Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 76,32 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 11:37 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 76,32 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,54 EUR aus. Bei 76,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 76.812 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,50 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2024. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 37,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,44 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,65 EUR fest.

