Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 72,82 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 72,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 72,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 40.844 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 107,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 47,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,94 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 2,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,20 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

