DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.054 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,39 +2,0%Gold4.099 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

14.11.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 72,34 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
73,06 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 72,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 72,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.889 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 107,20 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 70,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Symrise-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,20 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,60 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Symrise-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Symrise-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
28.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen