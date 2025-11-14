Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 72,34 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 72,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 72,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.889 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 107,20 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 70,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Symrise-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,20 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,60 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

