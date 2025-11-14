Symrise Aktie News: Symrise fällt am Vormittag

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 73,20 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 73,10 EUR. Bei 73,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 6.159 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 107,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 46,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 70,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 89,20 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,60 EUR je Aktie belaufen.

