Symrise Aktie News: Symrise macht am Mittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 107,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 107,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 108,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130.562 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. 2,89 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Mit Abgaben von 18,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 106,92 EUR angegeben.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX verliert mittags

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen