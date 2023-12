Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 106,05 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 106,05 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 105,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 245.860 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR an. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 3,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 17,60 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,92 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.090,60 EUR gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX verliert mittags

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen