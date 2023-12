Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 107,95 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 107,95 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 108,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.354 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 09.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 23,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 106,92 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX verliert mittags

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen