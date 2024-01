Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Montagmittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 97,86 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 97,86 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 98,32 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.964 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 106,91 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.090,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

