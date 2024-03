Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 107,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 107,55 EUR nach oben. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 107,75 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 107,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.906 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2023 bei 110,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 2,60 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,05 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,10 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen