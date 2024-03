Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 107,45 EUR zu.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 107,45 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,70 EUR zu. Bei 107,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.091 Stück gehandelt.

Am 06.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 2,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 18,68 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,05 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,10 EUR.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

