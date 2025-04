Kursverlauf

Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagvormittag ins Plus

15.04.25 09:25 Uhr

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 96,82 EUR.

Wer­bung

Das Papier von Symrise konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 96,82 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 96,96 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,50 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.172 Stück gehandelt. Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,11 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 9,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 115,00 EUR. Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,92 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Symrise-Aktie legt zu: Citigroup spricht Kaufempfehlung aus Jefferies & Company Inc.: Hold für Symrise-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Symrise-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Symrise