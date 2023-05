Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Symrise 109,05 EUR

Um 11:48 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 109,20 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,45 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,30 EUR. Zuletzt wechselten 22.246 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 115,05 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 5,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2023 bei 91,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 16,19 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,27 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,60 EUR im Vergleich zu 975,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,18 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

