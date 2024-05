Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 102,00 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 102,00 EUR abwärts. Bei 101,15 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,15 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207.764 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2024 bei 112,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 112,45 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

