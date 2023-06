Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Symrise 94,34 EUR

Die Symrise-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 94,04 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,16 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 147.811 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 115,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei 90,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 4,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 113,09 EUR.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.07.2024 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2026 4,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

