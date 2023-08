Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 90,96 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 90,96 EUR. Bei 90,12 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.248 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 115,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 26,43 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,08 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 0,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,30 EUR.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Symrise einen Umsatz von 975,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

