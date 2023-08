Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 91,58 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 91,58 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 91,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.453 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 20,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2023 bei 90,08 EUR. Mit Abgaben von 1,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

