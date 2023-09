Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 91,96 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 91,96 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,56 EUR aus. Bei 92,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.284 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 112,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 22,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 87,96 EUR. Mit Abgaben von 4,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 975,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,85 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Symrise-Investition eingebracht

Symrise-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten