Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 92,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 92,56 EUR. Mit einem Wert von 92,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 227.570 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,96 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 107,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite standen 1.090,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,00 EUR umgesetzt.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,85 EUR im Jahr 2023 aus.

