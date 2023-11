Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittwochnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 98,04 EUR.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 98,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 99,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 104.297 Stück.

Bei 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,80 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,87 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,27 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Symrise-Aktie.

