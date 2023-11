Symrise Aktie News: Symrise zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 98,08 EUR.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 98,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 98,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.276 Symrise-Aktien.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,91 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,27 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

