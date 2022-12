Symrise Aktie News: Symrise büßt am Donnerstagnachmittag ein

Um 04:22 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 104,55 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 104,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 111.139 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,30 EUR erreichte der Titel am 16.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,98 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,91 EUR.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent auf 975,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise