Symrise Aktie News: Symrise knickt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,7 Prozent auf 97,96 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,7 Prozent auf 97,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,60 EUR aus. Mit einem Wert von 99,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.649 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 11,23 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 09.10.2023. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 12,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,92 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

