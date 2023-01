Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Nachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 04:22 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 105,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.242 Symrise-Aktien.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,86 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 91,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 117,70 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 975,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 950,00 EUR umgesetzt.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

So stuften die Analysten die Symrise-Aktie im vergangenen Monat ein

Chr. Hansen-Aktie gewinnt zweistellig: Novozymes und Chr. Hansen fusionieren - auch Symrise-Aktie gesucht

Symrise-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise