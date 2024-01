Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagmittag ins Minus

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 96,98 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 96,98 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,54 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,80 EUR. Bisher wurden heute 22.394 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Gewinne von 13,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 9,90 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 106,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,60 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

