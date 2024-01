Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Symrise

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 97,18 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 97,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,54 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 96,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.176 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2023 markierte das Papier bei 110,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 11,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,91 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.090,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.090,60 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

