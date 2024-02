Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 98,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 98,78 EUR. Bei 98,88 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.655 Symrise-Aktien.

Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 06.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,71 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,54 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,60 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: Hätte sich ein Symrise-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?