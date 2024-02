Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 97,94 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 97,94 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 98,48 EUR zu. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,92 EUR ab. Bei 98,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.484 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,67 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 106,91 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 1.090,60 EUR umsetzen können.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

