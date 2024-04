Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 103,35 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 103,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 101,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.270 Symrise-Aktien.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 112,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 9,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,18 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,23 EUR je Aktie belaufen.



