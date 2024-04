Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag schwächer

Um 18 Uhr live: So optimieren Sie Ihr Portfolio mit KI-Investitionen

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Symrise-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Sell

Investment-Tipp Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Symrise-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Symrise-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Vormittag Verluste

Symrise Aktie News: Symrise verteidigt Stellung am Montagmittag

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Symrise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Freundlicher Handel in Zürich: SMI beginnt Montagshandel im Plus

Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels freundlich

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Gewinne in Zürich: SMI am Mittag freundlich

Börse Zürich in Grün: SMI verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag fester

Freundlicher Handel: SMI beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Heute im Fokus

Microsoft investiert Milliardenbetrag in emiratisches KI-Unternehmen G42. ProSiebenSat.1 steigert Umsatz. JPMorgan nimmt RENK in Bewertung auf. Douglas im ersten Quartal mit Umsatzplus. Drägerwerk startet mit leichtem Umsatzrückgang ins neue Jahr. Tesla-Chef Elon Musk will neue X-Nutzer für Posts zur Kasse bitten. Chinas Wirtschaft im ersten Quartal mit überraschend starkem Wachstum.