Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 95,18 EUR ab.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 95,18 EUR nach. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,38 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.006 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,33 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,56 EUR am 26.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 6,96 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,35 EUR. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 114,00 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

