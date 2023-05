Symrise Aktie News: Symrise tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Symrise 108,30 EUR

0,19% Charts

News

Analysen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 108,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 108,55 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 108,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,55 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 2.805 Aktien.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 115,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 18,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 115,27 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,86 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,17 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie tiefer: CEO von Symrise verteidigt Einstieg bei Swedencare

Symrise-Aktie gibt ab: Symrise verlängert Mandat von CFO Olaf Klinger

So stuften die Analysten die Symrise-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise