Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 99,50 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 99,50 EUR nach. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 99,30 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.620 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,56 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,99 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,56 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Am 30.07.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

